Hem şikayet edip hem bununla övünüyorlar! Nureddin Yıldız Hoca'nın kudurttuklarına bak sen...
İslam'ın kaidelerini anlatan Nureddin Yıldız Hoca'yı sürekli şikayet eden Oda TV, utanmadan bir de 'Nureddin Yıldız hakkında 934 şikayet dosyası var." diye manşet attı.
Nureddin Yıldız Hoca'nın İslam'ın kaidelerini anlatmasıyla kuduran Oda TV ve türevleri, onu hem şikayet edip hem utanmadan hakkındaki şikayet dilekçesinin sayısını haberleştiriyor.
"Oda TV Özel" logosuyla bir haber yayımlayan Oda TV, İslam'ın ahkamını anlatmaktan başka hiçbir suçu olmayan Nureddin Yıldız Hoca hakkında büyük bir arsızlığa imza attı.
Haberde, "Nurettin Yıldız’ın sicili kabarık… Tek adliyede 934 dosya… Oda TV, şikâyet maddelerine ulaştı" denildi.
Haberde, "Özellikle kadınlar ve çocuklar hakkındaki açıklamaları nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Nurettin Yıldız hemen her gün şikâyet ediliyor." ifadeleri de kullanıldı.
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