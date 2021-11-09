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Ekonomi Hem SGK hem de BAĞKUR'u olan kişi nasıl emekli olur?
Ekonomi

Hem SGK hem de BAĞKUR'u olan kişi nasıl emekli olur?

Merak edilen Hem SGK hem de BAĞKUR'u olan kişi nasıl emekli olur? sorunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:22:00 -
Hem SGK hem de BAĞKUR'u olan kişi nasıl emekli olur?

Soru: Ben 17.9.1992 tarihinde SSK’lı işe girip 917 gün prim ödedim. Daha sonra 1.12.1998 tarihinden Bağ-Kur’lu oldum. 31.12.2018 tarihinde şirket hisselerini devredip Bağ-Kur ödemesini bıraktım. 4.1.2019 tarihinde yeniden SSK’lı oldum. Ne zaman emekli olacağım. Mahmut Y.


Cevap: Bir sigortalının çalışma hayatı içinde hem SSK hem de Bağ-Kur prim ödemesi olmuşsa emeklilikte son yedi yılın yani en sonuncu 2520 günün priminin statüsüne bakılır. Hangi statünün primi fazlaysa sigortalı fazla olan sigortanın şartlarından emekli olur. Bağ-Kur şartlarına göre 9000 gün primle 55 yaş şartına tabisiniz. Bu durumda 55 yaşınız tamamlanmışsa Bağ-Kur statüsünden emekli olabilirsiniz. SSK şartlarına göre ise 5600 gün primle 53 yaş şartından emekli olabilmeniz mümkün. Ancak an itibariyle son yedi yıl priminin fazlası SSK olmadığı için SSK emeklisi olmanız mümkün olmayacak. Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK priminizin oluşması halinde 53 yaşını da tamamlamak şartıyla SSK emeklilik hakkınız oluşacak.

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