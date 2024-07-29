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Siyaset Hem saygısız hem arsız! CHP’li Yücel bir de özür bekliyor
Siyaset

Hem saygısız hem arsız! CHP’li Yücel bir de özür bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:31:00 -
Hem saygısız hem arsız! CHP’li Yücel bir de özür bekliyor

Milli ve manevi değerleri aşağılamayı alışkanlık haline getiren CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mavi Vatan'a ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP’li Yücel, Mavi Vatan’a 'masal' nitelemesi yapan CHP'li Namık Tan'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten özür beklediğini ifade etti.

CHP’deki ‘Mavi Vatan’ konulu toplantı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i CHP ve Namık Tan’dan özür dilemeye çağırdı.

Mavi Vatan’a 'masal' nitelemesine büyük tepki
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın Mavi Vatan’a ilişkin ‘masal’ nitelemesinde bulunması büyük tepkiye neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan’ın ‘Mavi Vatan’ için ‘masal’ demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir" diyerek CHP’ye tepki gösterirken geçtiğimiz hafta basın toplantısında İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden CHP Sözcüsü Deniz Yücel, pişkince Ömer Çelik’ten özür beklediğini ifade etti.

CHP toplantı yaptı
CHP’li Namık Tan’ın Mavi Vatan hakkındaki skandal ifadeleri sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu üyeleriyle “Mavi Vatan” konulu toplantıda bir araya geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ile İstanbul Milletvekili Namık Tan ile CHP Genel Merkezi’nde toplantıya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Çelik’i, CHP ve Namık Tan’dan özür dilemeye çağıran Yücel, şunları dedi: Namık Tan üzerinden polemik yapacaklarına açıklama yapıp tutum alsınlar. Bu kapsamda Sayın Ömer Çelik’i kurumsal olarak CHP’den, bireysel olarak Namık Tan’dan özür dilemeye çağırıyoruz.”
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