Hem Sağlıklı Hem Yöresel: Üniversiteli Gençlerden Lezzet Sunumu

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, "Beslenme İlkeleri" dersi müfredatı çerçevesinde, Anadolu’nun ve bölgenin zengin mutfak kültürünü tabaklara taşıdı. Sağlıklı beslenme prensiplerini geleneksel tariflerle harmanlayan öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla profesyonellere taş çıkarttı.

Vali Turan: "Kültürel Mirasın Yaşatılması Çok Kıymetli"

Etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Kırklareli Valisi Uğur Turan, yöresel mutfağın kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Vali Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitelerimizin akademik bilgiyi yerel değerlerle buluşturan bu tür çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu etkinlikler hem geleneksel lezzetlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor hem de gençlerimizin mesleki gelişimine büyük katkı sunuyor. Emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Protokol Tam Kadro Katıldı

Yoğun ilgi gören programa; Vali Uğur Turan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı yöresel yemekleri tadarak tarifler ve besin değerleri hakkında bilgi aldı. Program, protokol üyelerinin öğrencilere başarı dileklerini iletmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.