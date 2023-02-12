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Gündem Hem provokatör hem de iftiracı! Uğur Kardaş kodesi boyladı
Gündem

Hem provokatör hem de iftiracı! Uğur Kardaş kodesi boyladı

2018 yılında Masterchef yarışmasına katılan Uğur Kardaş, deprem bölgesinde kaydettiği videoda, "Afganlar ölen kadınların kolunu kesip bileziklerini alıyor." yalanını söylemesi sebebi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 16:53:00 - 2023-02-12 17:02:42

 Yeniakit.com.tr 

Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına sözde destek veren, magazincilerin 2018 yılındaki Masterchef yarışması ile tanıdığı provokatör Uğur Kardaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardaş deprem bölgesinde kaydettiği videoda, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" demişti.

Uğur Kardaş videonun devamında argo ifadeler de kullanarak timsah gözyaşı dökmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kardaş'ın provokatif paylaşımı sebebi ile gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Kardaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık." ifadelerini kullandı.

Gözaltında 'Şahit olmadım ama duydum' dedi!

Kardaş gözaltındaki ilk ifadesinde, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu." diyerek, videoda gözü ile görmüş gibi anlattığı olay konusunda geri adım attı.

Uğur Kardaş Kahta Sulh Ceza Hakimliği'nde çıktığı mahkemede, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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