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Gündem

Hem pornocu hem goygoycu

Çankırı Eldivan'da eşiyle olan uygunsuz videolarını porno sitelere yükleyip, başka erkekleri ilişkilerine davet ettiği için ilçeyi terk etmesi istenen esnaf bozuntusu, büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Çocukların sıklıkla girdiği bir kırtasiye dükkanını işlettiği belirtilen esnaf, “Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de ‘gelmeyin’ diyor” ifadelerini kullanarak aymazlıkta zirve yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:09:00 -
Hem pornocu hem goygoycu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde evli bir çiftin, uygunsuz videolarını "porno sitelere" yükleyip, başka erkekleri ilişkilerine davet ettikleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandal sonrası Eldivan sakinleri ahlaksız kişinin ilçeden taşınmasını istemişti. Solak medya ise Eldivanlıların olayı şikayet ettiği Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın gösterdiği duyarlılığı hazmedemeyip başkanı tefe koymuştu.

Pişkinlik yaptı

İşte Eldivan’ı karıştıran ve ilçede minik çocukların sıklıkla girdiği bir kırtasiye dükkanını işlettiği belirtilen Mehmet Caner isimli esnaf bozuntusu, cumhuriyet.com.tr’den Deniz Ogan’a konuştu.

Başkan Lafcı’nın "Hepimizin çoluğu çocuğu bu adamın dükkanına giriyor. Biz çocuklarımızı, bu ahlaksızlığı yapan insanın iş yerine nasıl göndereceğiz?" diye şikayet ettiği ve ilçeden taşınmasını istediği Caner, büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek “Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de ‘gelmeyin’ diyor” ifadelerini kullandı. Şu anda ilçeye girişinin yasak olduğunu söyleyen Caner, “Belediyenin içine mahkeme kurmuşlar. Beni 50-60 kişi ortalarına aldılar ve ‘Gideceksin buradan’ dediler. Dükkanım kira. Aynı zamanda çalışanlarım var. Maliye ve sigortaya borçlarım bulunuyor” diyerek duygu sömürüsü yaptı.

 

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