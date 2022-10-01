Hem öldüren hem de suçlayan Kemalist zihniyete selam! Eski BBP'li Ali Karahasanoğlu Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlattı

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pişkin bir şekilde babasının ölümüyle ilgili şüpheleri kaldırmak için araştırma yapacağının sözünü verdi.

Öte yandan aynı Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde dahli bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan FETÖ'cüleri de görevlerine yeniden iade edeceğine dair söz vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavrı büyük tepki toplarken BBP'den istifa eden Ali Karahasanoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlatan bir paylaşım geldi.

Kemalist zihniyete yanaştı

Yazıcıoğlu'nu suçsuz yere yıllarca cezaevinde tutan Kemalist zihniyete göz kırpan Ali Karahasanoğlu, "Sayın Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip suikast dosyasının çözümüne katkı sağlayacak dosya sunması bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamayan süreçle alakalı olumlu bir gelişmedir" dedi.

Kemalist akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının bile son dönemde çözülmeye başlandığı gerçeğini görmezden gelen Ali Karahasanoğlu, "Yazıcıoğlu suikastında bir arpa boyu yol alınmadı" yalanıyla hem öldüren hem suçu dindarlara atan Kemalist zihniyetin payandalığına soyundu.

Karahasanoğlu, Cumhur İttifakı'nın Yazıcıoğlu suikastına kulaklarını tıkadığı hezeyanında bulunarak şunları söyledi.

"Suikastin olduğu günden bu yana olayı her mecrada seslendiren sayın Kılıçdaroğlu'na ve nefis yapmadan babasının davasının peşine düşen sayın Furkan Yazıcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu denilince kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı bileşenlerini de en hafif tabirle kınıyorum."