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Medya Hem muhallebi oğlanı, hem tecavüzcü! Hem kancık, hem kabadayı
Medya

Hem muhallebi oğlanı, hem tecavüzcü! Hem kancık, hem kabadayı

Rauf Tamer, Türkiye'ye karşı olan mahcubiyetini küstahlıkla örtmeye çalışan PKK destekçisi İsveç’in şımarıklığına isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:39:00 -
Hem muhallebi oğlanı, hem tecavüzcü! Hem kancık, hem kabadayı

Rauf Tamer, Türkiye'ye karşı olan mahcubiyetini küstahlıkla örtmeye çalışan PKK destekçisi İsveç’in şımarıklığına isyan etti. Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Hepsi birden tepemize üşüştüler.

Koro halinde diyorlar ki:

- Vetodan vazgeç

Biz de diyoruz ki :

- Önce İsveç PKK’dan vazgeçsin.

...........

Diyorlar ki:

- PKK’yı boşver, sen şu vetodan vazgeç.

Biz de diyoruz ki:

- Nasıl boş vereyim?

40 yıldır bize saldırıyorlar, onbinlerce insanımızı öldürdüler.

...........

Diyorlar ki:

- Bırak öldürsünler sen vetodan vazgeç.

Bizden bekledikleri cevap şudur:

- Emriniz olur.

***

Sırf İsveç’in değil, hepsinin birden ar damarı çatlamış...

Hiç utanmaları kalmamış.

S-400 meselesinde nasıl

“Türkler kendilerini savunmasın” diyorlarsa, şimdi de İsveç’in güvenliği için “Türkler ölmeye devam etsin” diyorlar. Üstelik bizden de “emriniz olur” dememizi bekliyorlar.

*

Biz, vatan için ölürüz.

İsveç için değil.

(...)

Ne tuhaf.

Dünyanın en terbiyesiz insanları, Avrupa ve Amerika kıtasında toplanmışlar... Bakar mısınız? Bari NATO kirlenmesin diye vetodaki ısrarımızı NATO ülkeleri bile anlamıyor... Tek arzuları: Türklerin canı cehenneme...

***

Durum buyken, İsveç’in şımarıklığını da unutmayın ha...

Bize olan mahcubiyetini, bir de küstahlıkla örtmeye çalışıyor.

Hiç böyle mahlûk görmedim.

- Hem muhallebi oğlanı, hem tecavüzcü.

Vallaha hayret.

- Hem kancık, hem kabadayı."

 

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Bu kanı bozukları toplumdan temizlemeli, toplumu bozan bu tür parazitlere karşı idam mutlak getirilmelidir.
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