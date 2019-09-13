Hem mesleklerini tanıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerini iş hayatına alıştırmak için başlatılan Sosyal Çalışma Programı kapsamında, kamuda çalışma imkanı sunulan üniversite öğrencileri hem okudukları bölümleri tanıyor hem de okul harçlıklarını kazanıyor.Bu yıl ilk kez uygulanan program kapsamında, yaz dönemlerini verimli bir şekilde geçirme imkanı yakalayan öğrenciler, okudukları bölümlere göre kamu kurumlarında geçici hizmetlerde yer alabiliyor.

Programa katıldıkları kurumlarda haftanın 3 günü, günlük 7,5 saat çalışma imkanı bulan öğrenciler, bu sayede hem okudukları bölümlerini iş hayatında tanıyor hem de her çalışma günü için bir günlük asgari ücret düzeyinde net 71,84 lira kazanarak okul harçlıklarını çıkartıyor.

Program kapsamında Hatay ve ilçelerinde 195 öğrenci kurumlarda işe alınırken, bunlardan 6'sı dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde görevlendirildi.

Müze içerisinde okudukları bölümlere göre pozisyonlar alan öğrenciler, yaz tatilini en verimli şekilde geçirme şansı elde ediyor.

İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üniversite öğrencilerinin yaz dönemlerini kendi mesleki alanlarında değerlendirme imkanı sunduğunun altını çizdi.

Temmuzun 8'inde başlayan programın 18 Eylül'de son bulacağını belirten Yüksel, "Toplam 195 öğrenciyle bu yılki programı devam ettiriyoruz. Öğrencilerin devleti, kamuyu tanımasını, iş ahlakını bilmesini, gelecekte neler yapabilecekleriyle ilgili iyi bir deneyim kazandırmasını sağlayan bir program olduğunu düşünüyoruz. Bir işi öğrenirken tabii bir de karşılığı olmalı, hem teşvik açısından hem de onların motivasyonu için iyi olur diye düşünüyoruz. Programın yararına ilişkin çok önemli dönüşler alıyoruz." dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sultan Aksoy, programı İŞKUR internet sayfasından öğrendiğini ve yaz tatilini değerlendirmek amacıyla başvurusunu yaptığını söyledi.

Bölümüyle ilgili fayda sağlayacağını düşündüğü Hatay Arkeoloji Müzesi'ne yerleşmeye hak kazandığını belirten Aksoy, "Müzede çeşitli bölümlerde görev alıyorum, özellikle arşivin bölümümle ilgili çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. İleride iş hayatına atıldığımda müzede görev almayı isterim. Hem tatil yapıp hem de çalışabiliyoruz. Hafta sonları tatil yapma şansımız var. Yani bu durum tatilimi engellemiyor." diye konuştu.

Görüştüğü okul arkadaşlarıyla da deneyimlerini paylaştığını anlatan Aksoy, arkadaşlarını da programa teşvik ettiğini söyledi.

"Geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu"

Müzede oluşturulan çocuk bölümünde görevli Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Emre Atlar da Sosyal Çalışma Programı'nı bir haber bülteninde gördüğünü ve başvuru yaptığını anlattı.

Program içeriğinin ve çalışma saatlerinin çok ideal olduğunu aktaran Atlar, "Burada çocuk bölümünde çalışıyorum. Burada çocuklara oyunlar oynatarak çeşitli etkinlikler yaptırarak çocukları müzeye ısındırmaya çalışıyoruz. Onlara kültürel kazanımlar da sağlamaya çalışıyoruz. Burada çocukları gözlemleme fırsatım da oluyor bunun bir nevi okuduğum bölüme de katkısı oluyor. Çocuklarla ilgilenip çeşitli etkinlikler yapmaktan zevk alıyorum, bu da programa daha da ısınmama sebep oldu." şeklinde konuştu.

Haftanın 3 günü çalışıp geriye kalan 4 günlük sürede tatilini yapma imkanı olduğunu dile getiren Atlar, "Bu açıdan programın iyi planlanmış olduğunu düşünüyorum. Hem tatil yapıp hem de çalışabiliyoruz. Şimdiye kadar geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu." dedi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet Yılanoğlu ise yaklaşık 2 aydır müzede görevli olduğunu söyledi.

Müzeyi ziyaret edenlere bilgilendirmeler yaptığını ifade eden Yılanoğlu, özellikle İslami döneme ait eserlerin ve mitolojilerin kendisine büyük katkı sağladığını anlattı.

Derslerde kitap üzerinde gördüğü bilgileri müzede yaşama imkanı bulduğunu belirten Yılanoğlu, "Maddi açıdan da okula gittiğimizde baya destek olacak. Ailemiz de bizi okula gönderirken maddiyat konusunda zorluk çekmeyecek." diye konuştu.

Yılanoğlu, programın sağladığı katkılar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.