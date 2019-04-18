Hem lezzetli hem sağlıklı: Yoğurtlu semizotu salatası

Altın günlerinde, doğum günlerinde makarna ve patates salataları tabaklardan eksik olmaz. Siz hem farklı hem daha az kalorili bir salata arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Pazardan ya da marketten aldığınız tazecik semizotu ile hazırladığınız salatayı akşam yemeği sofralarınızda da servis edebilirsiniz.

Malzemeler:

1 demet semizotu

4 yemek kaşığı yoğurt

Ceviz

Keten tohumu

Zeytinyağı

Tuz

Semizotunun köklerini kesip, atın. Semizotu yapraklarını tek tek koparın. Bol suda semizotlarını yıkayın. Ardından sirkeli suda semizotunu bekletin. Sonrasında semizotlarını akıtıp güzelce süzün. İçerisine yoğurt, ceviz, keten tohumu, tuz ve zeytinyağı ekleyin. Güzelce karıştırdığınız semizotunu, dereotu ya da cevizle süsleyebilirsiniz. Tarifte arzu ederseniz süzme yoğur kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.