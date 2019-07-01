Hem lezzetli hem sağlıklı: Detoks greyfurt salatası

Detoks vücuttaki toksinlerden arınma anlamına gelir. Genellikle toksinlerden arınmak için detoks içecekler tüketilir. Ancak bu sefer şahane bir detoks salatası ile karşınızdayız. Bu lezzetli tarifi inanın bütün aileniz severek yiyecek.

Greyfurtlu detoks salatası

Malzemeler:

1 adet greyfurt

1 adet avokado

Yarım demet roka

1 çay bardağı lor peyniri

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Limon suyu ya da sirke

Tuz

Kekik, nane, karabiber

Zeytinyağı

Öncelikle zeytinyağı, tuz, baharatlar ve limon suyu/sirke bir kavanoza alınıp güzelce çalkalanır.

Kalan malzemeler ise güzelce harmanlanır.

Son olarak üzerine sos gezdirilir.

Greyfurtun faydaları nelerdir?

İçerdiği C vitamini nedeniyle greyfurt bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

İçerdiği yüksek lif nedeniyle greyfurt uzun süre tokluk hissi yaşanmasına yardımcı olur.

Greyfurt tokluk hissi vermenin yanı sıra kilo vermeye yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar greyfurtun tip 2 diyabete yakalanma riskini azalttığını kanıtlamıştır.

Kötü kolesterolü düşüren greyfurt kalp sağlığı için son derece kıymetlidir.

Greyfurt böbrek taşlarını oluşma ihtimalini bir hayli azaltır.

Aman dikkat!

Greyfurt bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak bir ilaç kullanıyorsanız, greyfurt tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda yarar var.