Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi öğreniyorlar





YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki 5 camide, 220 çocuğa Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra karate eğitimi veriliyor.

Çınarcık İlçe Müftülüğü tarafından Esenköy beldesinde bulunan 5 camide 17 Haziran'da başlatılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan toplam 220 öğrenci, haftanın bir günü de karate yapıyor.

62 yaşındaki profesyonel karateci ve antrenör Zekeriya Ekinci tarafından verilen eğitimlerle çocuklar, dini bilgilere sahip olurken, aynı zamanda spora da yönlendiriliyor.





- Yavuzyiğit: "Hocalarımız buna öncülük yaptı"





Çınarcık İlçe Müftüsü İdris Yavuzyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokoller çerçevesinde, sportif faaliyetler de düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin yaz Kur'an kurslarına katılımını sağlayıp, onları zinde tutmak için girişimde bulunduklarını ifade eden Yavuzyiğit, "Camilerdeki hocalarımız buna öncülük yaptı. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenirken, karateci ve antrenör Zekeriya Ekinci de onlara spor yaptırıyor. Vaktini ayırıp da camilerimizdeki öğrencilerimizle bir araya geldiği için ona teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Esenköy Merkez Cami İmamı İlker Eygün de yaz Kur'an kursları başlamadan önce gerçekleştirilen toplantıda Çınarcık İlçe Müftüsü İdris Yavuzyiğit'in talimatıyla bazı kararlar alındığını aktardı.

Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i ve camiyi sevdirmek amacıyla farklı ekinlikler düzenlediklerini dile getiren Eygün, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'mız bu yaz Kur'an kurslarına önem veriyor. Biz de bu yüzden çocuklarımızla piknik, gezi ya da sportif faaliyetler yapmaktayız. Zekeriya Ekinci, Esenköy'e yaz aylarında gelen hocalarımızdan. Profesyonel karateci. Biz de bunu iyi bir fırsat olarak değerlendirdik. Hocamızla konuştuk. O da bu konuda bize büyük katkı sağladı. Esenköy'deki bütün camilerde her gün bir ders veriyor. Haftanın 5 günü hocamız, çocuklarımıza karate eğitimi veriyor. Hem sporcu hem de ahlaklı olarak çocuklarımızı güzel bir şekilde eğitiyoruz."





- Ekinci: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"





Haftanın 5 günü gönüllü olarak çocuklara karate öğreten antrenör Zekeriya Ekinci ise 50 yıllık spor yaşamının 45 yılının eğitim vermeye yönelik geçtiğini vurguladı.

Karate eğitimlerini ücretsiz gerçekleştirdiğinin altını çizen Ekinci, "Çocuklarımızla tüm birikimimi paylaşıyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu çocuklara sahip çıkmazsak, dışarıda kötü alışkanlıklar edinebilirler. Burada spor ile milli ve manevi duyguları beraber işleyerek, evlatlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bunları aşılayabiliyorsak, o çocuk da bu topluma illa ki yardımcı olacak. Bu tarz uygulamaların ülke geneline yayılmasını istiyorum. Maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Bize teşekkür etsinler, dua etsinler yeter."

Esenköy Merkez Cami Müezzini Selmani Gençer ise karate sayesinde öğrencilerin derslere daha iyi motive olduğunu belirterek, "Karate dersinin verimini burada fazlasıyla alıyoruz. Çocukların tepkileri çok iyi. Sıkılma, bunalma olmuyor. 17 Haziran'da kurslarımız başladı. Ağustos ayının 8'inde de inşallah tamamlayacağız. Yine aynı şekilde bir veda programı da yapacağız." açıklamasında bulundu.

Kurs öğrencilerinden Suriye uyruklu Yazan Selam da yaz Kur'an Kursu'nun karate sayesinde eğlenceli geçtiğini belirterek, "Karate yapıyoruz. Hem dersten hem camiden sıkılmamamız için bize aktiviteler yaptırıyorlar. Camide futbol bile oynuyoruz." şeklinde konuştu.



