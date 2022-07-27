Hem kazaya davetiye çıkardı hem de suç duyurusunda bulundu! Sokakta tasmasız ve ağızlıksız başıboş bırakılan köpeğe otomobil çarptı!
Sokakta tasmasız ve ağızlıksız başıboş bırakılan köpeğe otomobil çarptı. Karşıdan motosikletlilerin de geldiği görülürken yolda yatan köpeğin kazaya davetiye çıkardığı kameralara yansıdı. Ağızlıksız ve tasmasız bir şekilde başıboş bırakılan köpeğin sahibi ise sürücüden şikayetçi oldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ağızlıksız ve tasmasız bir şekilde sokağa saldı
Özerli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta tasmasız ve ağızlıksız başıboş bırakılan Hakan Küçük'e ait köpeğe çarptı.
Aracın çarptıktan sonra yavaşladığı görüldü.
Kazaya davetiye çıkardı
Karşıdan başka bir motosikletli vatandaşların geldiği görülen görüntülerde, köpeğin başıboş bırakılarak kazaya davetiye çıkardığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeği başıboş bırakarak suç işleyen sahibi suç duyurusunda bulundu
Tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde başıboş bırakarak suç işleyen köpeğin sahibi, otomobilin çarpmasının ardından köpeğinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Hakan Küçük, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Öte yandan, otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.