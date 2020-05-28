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Aktüel

Hem kaza yaptırdılar, hem de araçtaki paraları çalıp kaçtılar

Kayseri’de bir otomobile kaza yaptıran şahıslar, sürücünün boş anından faydalanarak otomobilin içindeki parayı çalıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:04:52 -
Hem kaza yaptırdılar, hem de araçtaki paraları çalıp kaçtılar

Kayseri’de bir otomobile kaza yaptıran şahıslar, sürücünün boş anından faydalanarak otomobilin içindeki parayı çalıp kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, galericilik yapan O.C.İ., 38 ADE 016 plakalı otomobili ile Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan bulvarında bulunan üst geçitte seyir halindeyken, 38 KE 924 plakalı kamyonet kendisine çarptı. O.C.İ. aracından düşen parçaları almak için yola doğru ilerlediğinde, kamyonet içerisindeki bir başka şahıs otomobilin koltuğunda bulunan 15 bin TL’yi alarak kamyonete koştu. Ardından kamyonetle kaçan şahıslar, kayıplara karıştı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladıktan sonra araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil incelemelerin ardından çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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