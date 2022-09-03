Hem katil hem sapıklar: ABD ordusunda tecavüz vakaları artışta

Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü Kongre'ye sunduğu yıllık rapora göre, ABD ordusu içerisinde kaydedilen cinsel saldırılar 2021 yılında yüzde 13 oranında arttı.

Bakanlık, anketin yapılmadan önceki yıl içerisinde 35 bin 875 ordu personelinin istek dışı cinsel temasa uğradığını belirtti.

Rapora göre, faal görevde olan kadın personelden yüzde 8.4'ünün erkek personelden ise yüzde 1.5'inin istek dışı cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Öte yandan raporda cinsel istismarın ve tacizin ordu içinde kalıcı ve yıpratıcı sorunlara yol açtığının altı çizilirken ordu yetkilileri, Pentagon'un bu problemi çözme üzerinde girişimlerde bulunduğu söyledi.

ABD ordusunun, intiharlar ve cinsel suçlar başta olmak üzere çeşitli iç problemlerden muzdarip olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News