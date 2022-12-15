Hem katil hem haysiyetsiz! ABD yeni savaş gemisine onbinlerce sivili katlettiği Felluce'nin...

Amerika sınıfı amfibi taarruz gemisi LHA-9'a Felluce ismi verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre 45 bin metrik tonluk savaş gemisinin adı resmi olarak "USS Fallujah" olacak.

ABD Donanması, geminin adının belirlendiği açıklamada, Felluce'deki savaştan övgüyle bahsetti. Açıklamada, savaşta ölen Amerikan askerlerinin hatırasının yaşatılacağına dikkat çekildi.

Felluce Muharebeleri

7 Kasım 2004'te ABD'nin Irak işgalinin en önemli olaylarından biri olan, ABD askerleriyle Şii milislerin ortak operasyonuyla düzenlenen Felluce Savaşı başladı.

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan Felluce şehri ülkenin en dindar olarak bilinen Sünni şehriydi.

Bu nedenle Irak'taki Baas rejiminin oldukça seküler olduğu ilk dönemlerinde rejimle Felluce'nin arası soğuk kalmıştı.

Baas rejiminin 1990'lı yıllarda İslami açılımlarda bulunmaya başlamasıyla Fellucelilere yönetim kadrolarında daha çok yer verilmiş, Saddam rejimiyle Felluceliler daha çok kaynaşmış, bununla birlikte şehirde rejime yönelik sessiz muhalefet korunmuştu.

ABD işgalini kabullenmeyen kent: Felluce

Ocak-Şubat 1991 dönemindeki Körfez Savaşı esnasında 14 Şubat 1991'de Felluce'yi hedef alan hava bombardımanlarda çoğu pazar yerinde olmak üzere yaklaşık 150 sivil hayatını kaybetmişti.

2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından Felluce ABD işgalini kabullenmeyen Sünni muhalefetin önemli odak merkezlerinden biri olmuştu.

Felluce'deki ABD güçlerine gerilla taktikli saldırılar 2004 baharında yerini Sünni muhalefetin geniş çaplı saldırılarına bıraktı.

Nisan-Mayıs 2004'te gerçekleşen ilk Felluce Savaşı'yla yenilgiye uğratılan ABD güçleri ağır kayıplar vererek kentten çıkarıldı.

Böylece Felluce'de 6 ay sürecek olan Sünni muhalefetin kontrolü başladı. Bu ara dönemde Irak'ın çeşitli bölgelerinde başlayan işgale karşı direniş faaliyetlerini bastırmaya çalışan ABD güçleri Felluce'ye operasyon düzenleyemedi.

İkinci Felluce Savaşı

Bağdat'a yakınlığı sebebiyle ABD tarafından özel bir tehdit olarak görülen Felluce'ye ABD güçleri ve Şii milisler ortak operasyon düzenlemeye karar verdiler.

7 Kasım 2004'te ikinci Felluce Savaşı ABD ve Şii milislerin karadan ve havadan operasyonuyla başladı. Resmi açıklamaya göre bu operasyona 15 bin ABD askeri ve 2 bin Şii milis katılmıştır.

Felluce Savaşı, ABD'nin Irak'ı işgaline tepkili olan dünya kamuoyunda yoğun tepki topladı. ABD güçlerinin Felluce'yi yerle bir edip şehirdeki binlerce sivili katletmesi de bu tepkiyi daha da artırdı.

ABD ve Şii milisler Felluce'yi Ocak 2005'te ele geçirebildiler. Felluce Savaşı'nda binlerce Iraklı ve yüzlerce ABD askeri hayatını kaybetti.

İkinci Felluce Savaşı'nda Mart-Nisan 2003'te gerçekleşen Irak'ın işgalinde ölen ABD askerinden fazla ABD askerinin öldüğü hesaplanmaktadır.

ABD askerleri ve Şii milislerin Felluce halkına karşı her çeşit savaş suçunu işlediği belirtilmektedir. ABD'nin kullandığı kimyasal ve hafifletilmiş uranyumdan yapılmış silahlar Felluce'de nesillerce sürecek kalıcı zararlara neden olmuştur. Halen Felluce'de bu nedenlerle pek çok sakat ve deforme doğum gerçekleşmektedir.

Felluce şehri ilerleyen yıllarda da Irak'taki çatışmalardan zarar görmeye devam etmiş, pek çok sakini Felluce'yi kalıcı olarak terk etmek zorunda kalmıştır.

Kaynak: Mepa News