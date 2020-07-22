Hem hesap verecekler hem vergi verecekler

Hasan Eğrigöz Ankara

Sosyal medya düzenlemesinin Milli güvenliğe çok katkısı olacağını ifade eden Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Günümüzün en değerli petrolü olan kişisel verilerimiz, bir takım şirketler tarafından işlendiği biliniyor. Yani kişisel verilerimiz pazarlanıyor. Ücretsiz uygulamalar karşılığında kişisel verilerimiz gidiyor. En ufak bir dijital uygulamaya yüklediğimizde kişisel verilerimize erişim izni istiyor. Biz de düşünmeden kabul ediyoruz. Bu tür sosyal ağların ofislerinin Türkiye’de açılması lazım. Sosyal medyada çocuğa nitelikli cinsel istismar yapılıyor ama muhatap bulunamıyor. Savcılık, polis, siber suçlar bildirim yaptığı zaman aylar sonra cevap geliyor. Bu da mağduriyetleri hem arttırıyor hem sanıkların da elini kolunu sallayarak gezmesine sebep oluyor. Başıboş bırakılan sosyal medya, milli güvenliğimizi, üniter devlet yapımızı tehdit ediyor. Sosyal medyada PKK’nın terör içerikli videoları var. Bunları şikayet ediyoruz, engelliyoruz yine önümüze çıkıyor. Demek ki burada sosyal medya şirketleri meydanı boş bulmuş” şeklinde konuştu.

Sorumlulukları artacak

Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal medya üzerindeki jenerasyonundan dolayı, sosyal medya hesaplarının kontrol altına alınması, bu konuyla ilgili çalışmalar ve düzenlemeler yapılması fikrine başından beri destek olduğumuzu ifade etmiştik. Her türlü sosyal medya araçlarının ana hesaplarının Türkiye’de mutlaka resmi temsilciliklerinin olması, olmazsa olmazımızdır. Çünkü Türkiye’de resmi temsilcilikler olduğu takdirde devletimize karşı sorumlulukları yer alacaktır. Bu da devletimizi, kişi, kuruluş ve kurumları koruyacaktır. İkinci husus ise ihtisas mahkemeleri yani siber güvenlik mahkemeleri oluşturulmalı ve hakimler, savcılar özel eğitimlerden geçirilmek suretiyle profesyonel bir şekilde yargılamalar yapılmalıdır. Burada, sosyal medyada mağdur olan kişi, kuruluş ve kurumların hakları aranmalı, savunulmalıdır” ifadelerini kullandı.