Hem hazımsız hem akılsızlar

Seçimi kazanan Erdoğan 17’nci zaferine imza atarken, her türlü kirli ittifaka rağmen sandıkta hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu ve avanesi işi yine pişkinliğe vurdu. Türk halkının istiklal ve istikbal kaygılarını patates, soğanla mukayese eden, ilk turda aldıkları yenilginin faturasını depremzedelere kesecek kadar zıvanadan çıkan zihniyet ve medyası, sandıktan çıkan mesajı okumak yerine, kendilerine oy vermeyen milleti “cehaletle” suçlama aymazlığında bulundu.

Kaybederek nasıl kazanılır?

Kıskançlıklarından “Kaybederek kazandı” manşetleri atan, “istifaya” yanaşmayan muhalefetin beceriksizliğini perdelemek için havuç fiyatları üzerinden algı operasyonuna soyunan besleme medya ile “Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık” ifadelerini kullanan Müjde Ar gibi sanatçı bozuntuları, 28 Mayıs seçimlerinden ders çıkarmaya yanaşmadı. STK temsilcileri ve stratejistler, “Yediği onca tokada rağmen bir türlü akıllanmayan muhalefet, silinip gitmeye mahkum” görüşünde birleşti.

Akit’e konuşan TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, şunları ifade etti: “Türkiye’nin geleceğini, istikbalini ve istiklalini inşa edebilecek siyasal iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızda olduğu bir kez daha tescilledi. Hakikati görmek isteyenler, Türkiye’deki siyaseti, milletin gerçek anlamdaki kararını doğru okumalıdır. Başarısızlıklarını ve kendi iç kavgalarını AK Parti ve seçmen üzerinden kapatmak istiyor. Muhalefetin de hayırlısını milletimiz için diliyorum. Seçimin kaderinin nereden ve nasıl değiştiğini hala idrak edememeleri de hâlâ aynı yerde debelendiklerini gösteriyor.

Ak'la Kara'yı gördüler

Muhalefet cephesi Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi hesaplarını görmeye devam edecekler. Yüzde 1’lik oy dahi alamayan Davutoğlu’na 10 milletvekilini nasıl verdiklerini, % 2’lik Ali Babacan’a 15 milletvekili nasıl verdiklerini, % 5’i bulmayan Temel Karamollaoğlu’na 10 milletvekilini nasıl verdiklerini, yüzdelik dilimde görünmeyen Gültekin Uysal’a 4 milletvekili nasıl verdiklerinin hesabını sorma zamanı. Nihayetinde başarısızlıkları bir kez daha tescillenmiş oldu. Milletimizin inancı muhalefete değil AK Partiye tam. Burada AK Parti’nin Türkiye’nin tüm sorunlarını çözeceğine inanıyor. Ve her şeyden önemlisi AK Partinin samimiyetine güveniyor.”

Bu kafa değişmeden zor

Stratejist Ersan Ergür ise şunları kaydetti: “CHP ve ekibi, Millet İttifakının lokomotifi olmuş. Lokomotif nereye giderse vagonlar da oraya gidiyor. Eğer bu siyasi görüş, halkın beklentilerini anlasaydı, halkın milli ve manevini değerlerine, kültürel yapısına saygı duysaydı, halkın taleplerine kulak tıkamasaydı aslında 1950’den beri iktidara hasret kalmazdı. Kendilerini seçkin gören ‘Beyaz Türkler’ halka tepeden bakmayı tercih ettiler. Bu insanların tekrar halkı suçlaması beklenen bir şeydir. Seçmenin beklentilerini anlayamayan, istiklal ve istikbal kaygılarını anlamayan, seçmeni aşağılayanlar bakın deprem bölgesinde yaptıkları söylemlerle karşı karşıya kaldılar. Hatay’da bile AK Parti öne geçti. Bunlardan ders almaları gerekir.”

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