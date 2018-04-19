Hem hatalı sollama yaptı hem de olay yerinden kaçtı!
Bursa'da hatalı sollama yaparak başka bir araca çarpan sürücü kaza yerinden kaçarken, çarptığı aracın sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.19 Nisan 2018 Perşembe 17:08
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmiryolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritten gelen bir araç en sağ şeride geçmeye çalışırken, Doğan D. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan Doğan D., aracın içerisinde sıkıştı. Doğan D.'ye çarpan sürücü olay yerinden kaçarken kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Doğan D.'yi kurtardı. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, hatalı sollama yaparak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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