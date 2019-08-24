Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali tarifi
Tatlı krizlerinizi noktalamak için hafif bir şeyler arıyorsanız; bu tarif fazlasıyla işinize yarayacak.24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:17
Yaz tezgahlarını süsleyen şeftali ölçülü tüketildiğinde son derece faydalı bir meyvedir. Bu leziz meyve ile damaklarınızı şenlendiren bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Hem de hazırlayacağınız bu tatlıyı gönül rahatlığıyla diyet yaparken de tüketebilirsiniz. İşte, ızgara şeftali tarifi!
Izgara şeftali tarifi
Malzemeler
- 2 adet şeftali
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Ceviz
- Badem
- Bal
- Arzuya göre dondurma
Öncelikle şeftalileri ortadan ikiye kesin.
Şeftalilerin çekirdeklerini çıkarın.
Çekirdeği çıkardığınız kısımdaki sert bölümü de oymayı ihmal etmeyin.
Şeftalilerin iç yüzeyine bir miktar hindistan cevizi yağı sürün.
Yağın üzerine ise toz tarçın serpin.
İsterseniz ızgara tavasında isterseniz fırınınızdaki ızgara teli üzerine şeftalileri yerleştirin.
Meyvenin iki yüzeyi de ızgarada yumuşayınca meyvelerinizi ızgaradan alın.
Şeftalilerinizin üzerini ceviz, bal ve badem ile süsleyin.
Arzu ederseniz tatlınızı dondurmayla da süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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