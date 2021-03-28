Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

Sunucu Ece Erken, ayarttığı evli adamın eşi Benan Kocadereli'nin evinin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırmıştı. Kadını koruduğu iddia edilen fesat İstanbul Sözleşmesi varken yaşanan olayda ise sözleşmenin savunucuları ortada yoktu.

Meydana gelen olay sonrası Benan Kocadereli, Ece Erken'den davacı oldu. Erken'e 10 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat talebi ile dava açan Kocadereli, duruşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ece Erken tarafından aracıma yönelik yapılan haksız eylemin ve devamında sosyal medya ve basında kişilik haklarıma yönelik işlenen suçların cezasız kalmaması ve bedelinin ödetilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hukuk mücadelesi başlattık. Toplumda kim olursa olsun yaptığı eylemin sonuçlarına katlanması gerekir. Kadına karşı işlenen şiddet eylemlerinin ceza alması, suçu işleyenler için caydırıcı olmaktadır. Hukuk önünde herkes eşittir. Ece Erken'in de hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermesi için suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davası açmıştık. Soruşturma ve dava devam ediyor. Bu dava sonucundan kendi adıma maddi bir beklentim yok. Tazminata karar verilmesi durumunda hak kazandığım bedeli şiddet gören kadınlar için kullanılmak üzere hayır kurumlarına bağışlayacağım."

Kocadereli'nin avukatı Nezaket Altun'un mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "Ece Erken'in söz konusu saldırıyı işlediği güvenlik kamerası kayıtlarında sabittir. Araçta meydana gelen hasar için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat talep ediyoruz. Ece Erken müvekkilime psikolojik saldırıda bulunmuştur. Ece Erken'in müvekkilim hakkında yaptığı açıklamalar, manevi zarar vermiştir. Müvekkilimin yaşanan olay sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğramış, kendisi psikolojik ve ruhsal açıdan yaralanmıştır. Müvekkilimin manevi zararını hafifletmek için 100 bin TL manevi tazminat talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hakim davada söz konusu güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından inceleniyor olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

İstanbul Sözleşmesi savunucuları nerede?

Aileyi ifsat eden İstanbul Sözleşmesi zamanında yaşanan olayda ise, sözleşmeye rağmen gıklarının çıkmaması tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile, Türkiye fesat projeden çekilmiş, sözde kadın hakları savunucuları, vatandaşlarca memnuniyetle karşılanan gelişmeyi protesto etmeye kalkmıştı.