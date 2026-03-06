Hem ehliyetsiz hem kadın! Marketin ortasında ancak durabildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı ticari araç, marketin ortasında durabildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, markette maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç. idaresindeki 06 FR 0721 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu market önünde önce park halinde bulunan 07 ALL 279 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra markete girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
85 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Araç, ekiplerin çalışmasıyla marketten çıkarılırken iş yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü B.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 85 bin TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın markete giriş anı ver adından sürücünün aracından çıkıp kazaya verdiği tepki anları yer aldı.