Hem dürüm yedi hem kasayı soydu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantaya gelen kimliği henüz tespit edilemeyen genç erkek, dürüm siparişi verdi.



DÜRÜM YEMEYE GELDİ, KASAYI BOŞALTIP GİTTİ



Bir süre sonra masasına gelen dürümü yiyen genç, yerinden kalkarak, çevresinde çalışanın olmadığı kasaya yöneldi. Genç, kasada bulunan 300 lirayı alıp, lokantadan ayrıldı. Kasaya baktığında paraları göremeyen çalışanlar, iş yerinin güvenlik kamerasını kaydını inceledi.



HIRSIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIMA BAŞALTILDI



Dürüm yiyen kişinin parayı çaldığını görüntülerden tespit eden çalışanlar, polise haber verdi. Polis ekipleri, parayı çalıp, kaçan hırısızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.