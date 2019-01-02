Hem dijitalleştirdi hem fayda sundu

21 milyar lirayı aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone aboneleri, 2018’in ilk 9 ayında 752.116 TB data kullandı. Şirketin yıl boyunca öne çıkan faydaya dayalı faaliyetleri ise şunlar oldu:

Vodafone Red’lilere 440 milyon liralık fayda

-Vodafone Red’liler, son 1 yılda 298,6 milyon GB mobil internet kullanırken, 21,3 milyar dakika konuştu ve 3,3 milyar SMS attı. Bu gruptaki müşteriler 67 milyon GB mobil internet tüketti.

-Tarifedeki dakikalarıyla 136 milyon lira.

-Her Şey Dahil Pasaport hizmeti ile 1 milyar lira.

-GSM dışı tasarruf ile 42 milyon lira.

-İçerik servisleriyle 3,9 milyon lira olmak üzere yaklaşık 1,2 milyar liralık toplam fayda sağlandı. Vodafone FreeZone’luların bütçesine ise destek uygulamaları ile toplamda 86 milyon lira katkı sağlandı.

Mobil uygulamalarla 50 milyon liralık fayda

Sunduğu avantajlı programlar ve fırsatlarla abonelerinin hayatını kolaylaştıran Vodafone, “Avantaj Cepte” platformu ve “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka işbirliği kampanyası ile son 1 yılda 3 milyon müşterisine 50 milyon lira aşan fayda sağladı. Tüm Vodafone’lulara indirim fırsatları sunan ve 2018 yılında 100’ün üzerinde marka ile 150’den fazla kampanyanın düzenlendiği “Avantaj Cepte” platformunun yer aldığı ve kullanıcılarının birçok farklı işlemini gerçekleştirebildiği “Vodafone Yanımda” uygulaması ise 10 milyon indirme rakamına ulaştı ve ayda 180 milyon kez kullanılarak Vodafone’un en büyük müşteri iletişim kanalı oldu.

İstanbul Maratonu’nda yüz binleri buluşturdu

2018’de “Sağlık için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüz binlerce İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti. Farklı kategorilerde toplam 4 milyon 990 bin 230 Türk Lirası para ödülünün dağıtıldığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda sivil toplum kuruluşları da 12 milyon lirayı aşkın bağış topladı.

İşletmeleri geleceğe hazırladı

2018 yılında Vodafone’un “Dijital Hizmetler”, “Dijital Operasyonlar”, “Dijital Teknoloji Platformları” ve “Bilgi Güvenliği” olmak üzere 4 ana kategori altında sunduğu uçtan uca çözüm ve servislerden bir milyonu aşkın kurum yararlandı.

Bu projeler arasında TOBB işbirliğiyle başlatılan Dijital Skor’un yanı sıra Akıllı Şehirler Online Platformunu sayabiliriz.

Diğer fayda odaklı faaliyetler

-Vodafone Altın Kulüp üye sayısı yarım milyonu aştı.

-Vodafone Park dünyanın en çok takip edilen stadyum hesabı oldu.

-Türkiye Vodafone Vakfı 11 yılda 4 milyon kişiye ulaştı ve 37 milyon liralık sosyal yatırım yaptı. Bunlardan en önde geleni ise Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 2 yılda 25 bini aşkın çocuğa ulaşılması oldu.

-Gençler için uluslararası istihdam programı başlatıldı.