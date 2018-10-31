Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz olay

Olay, 25 Ekim akşamı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yolun karşı tarafına geçmekte olan Nezahat Biyan (56) ile Nermin Polatgil'e (58) isimli kardeşlere otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kardeş yaralandı. Bu sırada iki kardeşe çarpan kadın sürücü otomobilinden inerek yaralılara yardım etmek yerine 'Bu saatte sokakta ne işiniz' var diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşler tedaviye alındı. Nermin Polatgil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nezahat Biyan'ın ise vücudunda kırıklar olduğu ve ameliyat edildiği belirtildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin iki kardeşe çarptığı görülüyor.

Nezahat Biyan'ın oğlu Mesut Biyan, "Annem ve teyzem yoldan karşıdan karşıya geçmek isterlerken yolu kontrol de ediyorlar ama bir kadın sürücü oldukça hızlı bir şekilde geçtiği yoldan hem annem hem de teyzeme çarpıyor. Daha sonra da zor bir şekilde duruyor. Arabadan indikten sonra 'Akşam saatinde sizin ne işiniz var, ne geziyorsunuz' diyerekten sitem edip daha sonrasında da olay yerinden kaçıyor. Esnafın müdahalesi oluyor çevredeki insanların tepkisi oluyor. Daha sonra hastaneye getiriyorlar. Annemin vücudunda ciddi kırıklar ve hasarlar var iyi olmasını bekliyorum" dedi.

Kadın sürücünün yardım etmemesinden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Biyan, "Duruyor sitem ediyor. Olayın da vahametini görünce olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor. Kaza olabilir hepimiz yaşıyoruz. Ama olay yerinde bırakıp kaçması hiçbir yardım istememesi müdahalede bulunmayıp gitmesi gerçekten çok üzücü bir durum daha sonra da ortaya çıkmıyor hala ortada yok. Karşıdakinin bu davranışları bizi çok üzdü" diye konuştu.

Polis ekipleri kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.