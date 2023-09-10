Hem çalıyor hem güvenlik kamerasının önünde yiyor! Köstebeğin gülümseten videosu
ABD'nin Delaware eyaletinde çekilen bir köstebeğin videosu izleyenleri gülümsetti.
Videoda köstebeğin bir çiftçinin mahsüllerini yediği anlar yer aldı.
4 yıldır bunu alışkanlık haline getiren köstebek, üstelik bunu güvenlik kamerasının önünde yapıyor.
ABD'li çiftçi tarlasındaki mahsülleri yiyen köstebeğin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
Köstebeğin o anlarının yer aldığı video izlenme rekoru kırdı.
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