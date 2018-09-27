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Hem bulaşıcı hem uyanık… Antibiyotikler saldırınca…

Bulaşıcı bir bakterinin, antibiyotiklerin saldırısına uğradığında kış uykusuna geçtiği tespit edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 06:37
Hem bulaşıcı hem uyanık… Antibiyotikler saldırınca…

Danimarkalı ve Alman bilim adamlarının E. coli üzerinde yaptığı araştırma, bakterinin küçük bir bölümünün, antibiyotik tehlikesi geçene kadar kış uykusunda gizlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, ortam güvenli hale geldiğinde bu bakteri grubunun uyanarak olağan fonksiyonlarını sürdürdüğünü belirledi.

ENZİM KEŞFEDİLDİ

Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Kenn Gerdes ve Tübingen Üniversitesinden Boris Macek'in liderliğinde yapılan araştırmada ayrıca hareketsiz bakteride kış uykusu durumunu sağlayan bir enzimin keşfedildiği kaydedildi. 

Profesör Gerdes, bunun, gelecekte hareketsiz bakteri hücreleriyle mücadelede etkili bir içeriğin geliştirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.  Keşfin ayrıntıları "Science Signaling" dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 06:37
  1. BAKTERİ
  2. ANTİBİYOTİK
  3. KIŞ UYKUSU

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