Hem bıçakladı, hem şikayetçi oldu

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü Selahattin S. ile motosiklet sürücüsü Berk D. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin S. motosiklet sürücüsü Berk D.’yi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Berk D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Ben de yaralandım, şikayetçiyim”

Şüpheli Selahattin S. mahkemedeki sorgusunda, “Olay günü yolumda giderken motosiklet önümü kesti, motor sürücüsü ile bir tartışma yaşadım. Laminat işi yaptığım için arabamda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi koruma maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Benim de parmağımda yara vardır. Ben de ondan şikayetçiyim” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S.’nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.