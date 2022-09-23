  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkiyüzlü Batı'nın tutumuna böyle isyan etti: Bunu Türkiye'ye nasıl söylerler?

Timipre Sylva: (SPDC) Petrol koridorunda 265 kaçak rafineri bulundu! Dev firmaya ait

6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler

Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

PKK 50 bin insanı katlederken neredeydin? Selahattin Demirtaş’tan ‘kellik’ şovu

Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye'yi uçuracak sınırsız kaynak... Denizlerimizden fışkırıyor

Nükleer reaktör 40 yıldır faaliyetteydi! Protesto ettiler: Enerji krizi varken neden nükleer santrali kapatıyoruz?

İHA'lar Türkiye'ye dolar yağdıracak! Haydi hayırlısı...

Uluslararası piyasalar şokta! Dolar rekor kırdı, son 20 yılın zirvesinde

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Daniel Ruch: En büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi! Enerji krizini...
Yerel Hem bıçakladı, hem şikayetçi oldu
Yerel

Hem bıçakladı, hem şikayetçi oldu

Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan şüpheli, “silahla basit yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, “Aramızda yaşanan arbedede bıçak motosiklet sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Ben de ondan şikayetçiyim” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 17:43:00 -
Hem bıçakladı, hem şikayetçi oldu

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü Selahattin S. ile motosiklet sürücüsü Berk D. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin S. motosiklet sürücüsü Berk D.’yi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Berk D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Ben de yaralandım, şikayetçiyim”

Şüpheli Selahattin S. mahkemedeki sorgusunda, “Olay günü yolumda giderken motosiklet önümü kesti, motor sürücüsü ile bir tartışma yaşadım. Laminat işi yaptığım için arabamda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi koruma maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Benim de parmağımda yara vardır. Ben de ondan şikayetçiyim” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S.’nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23