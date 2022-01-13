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Kadın - Aile Helva-i hakani tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Helva-i hakani tarifi, nasıl yapılır?

Helva-i hakani Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bir lezzet.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 20:03:00 - 2022-01-13 20:06:50
Helva-i hakani tarifi, nasıl yapılır?

Diğer adı Hakan Helvası olan Osmanlı'nın meşhur helvası Helva-İ Hakani tarifi

Helva-i hakani tarifi

Yapımı için malzemeler

  • Yarım su bardağı un
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı pirinç unu
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı toz badem
  • 3 yemek kaşığı kabuksuz badem
  • 150 gram kaymak

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Helva-i hakani tarifi nasıl yapılır?

Süt ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp sıcak kalmasını sağlayın. Un, nişasta ve pirinç ununu bir kasede karıştırın. Un karışımını tavada tereyağı ile kavurmaya başlayın. Birkaç dakika kavurduktan sonra toz bademi de ilave edin. 20 dakika kadar kavurduğunuz malzemeye sıcak şerbeti kepçe kepçe ekleyip karıştırmaya devam edin. Tüm şerbeti ekledikten sonra altını kısıp birkaç dakika demlendirin. Bu esnada ayrı bir tavada file bademleri kavurun. Servis tabağına aldığınız helvayı kaymak ve kavrulmuş badem ile servis edin. Afiyet olsun…

 

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