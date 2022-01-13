Helva-i hakani tarifi, nasıl yapılır?
Helva-i hakani Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bir lezzet.
Diğer adı Hakan Helvası olan Osmanlı'nın meşhur helvası Helva-İ Hakani tarifi
Helva-i hakani tarifi
Yapımı için malzemeler
- Yarım su bardağı un
- Yarım su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı pirinç unu
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı toz badem
- 3 yemek kaşığı kabuksuz badem
- 150 gram kaymak
Şerbeti için:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Helva-i hakani tarifi nasıl yapılır?
Süt ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp sıcak kalmasını sağlayın. Un, nişasta ve pirinç ununu bir kasede karıştırın. Un karışımını tavada tereyağı ile kavurmaya başlayın. Birkaç dakika kavurduktan sonra toz bademi de ilave edin. 20 dakika kadar kavurduğunuz malzemeye sıcak şerbeti kepçe kepçe ekleyip karıştırmaya devam edin. Tüm şerbeti ekledikten sonra altını kısıp birkaç dakika demlendirin. Bu esnada ayrı bir tavada file bademleri kavurun. Servis tabağına aldığınız helvayı kaymak ve kavrulmuş badem ile servis edin. Afiyet olsun…