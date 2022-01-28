‘Help Turkey’cilerin ikiyüzlülüğü karda da ortaya çıktı

İstanbul’da yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliğini örtbas etmek için sözde birlik–beraberlik çağrıları yapan “Help Turkey”cilerin ikiyüzlülüğü ortaya çıkmış oldu.

AK Parti'ye gelince yardım

Türkiye’de etkili olan orman yangınlarına karşı etkin mücadele edilmesine rağmen yemek şefi ve programcı Ece Zaim, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Help Turkey’ yani “Türkiye’ye yardım edin” başlıklı bir paylaşım yaptı. Birçok dilde yayınladığı mesajda, “Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin” ifadelerini kullanmış ve kullanıcılara da “Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var” çağrısı yapmıştı. AK Parti hükümetini karalamak için Türkiye’yi Batı ve diğer ülkelere aciz göstermeye çalışan Zaim, İstanbul’da etkili olan kar yağışını ise evinden çektiği video ile methetti. Oyuncu Cem Davran ise, yine

CHP’ye gelince birlik beraberlik

Zaim gibi ülkenin dünyaya muhtaç olduğu mesajıyla “Help Turkey” çağrısı yapmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin etkili kar yağışında yetersiz kalmasını göz ardı ederek, “Allah korusun İstanbul’da deprem olduğunda ne olacak? Herkes birbirinin açığını mı kovalayacak? Bölünerek mi yok olacağız, ne olacak? Bir durun n’olur ya bir durun” ifadeleri ile çark etti.

Vatandaşlardan tepki yağdı!

Help Turkey ve Global Call paylaşımı yapan Zaim ve Davran’ın, CHP’li İBB’nin karla mücadelede aciz kalmasını göz ardı ederek yaptıkları ikiyüzlü paylaşımları gören milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Bir vatandaşın “Sabotaj olan orman yangınlarında yurtdışına çağrılar yaptılar. Global Call ve HelpTurkey etiketiyle devleti dünyaya şikayet ettiler. ‘Sizinle aynı gemide değiliz’ dediler. Kendi destekledikleri siyasetçi bariz hatalar yapınca ‘birlik beraberlik içinde olalım’ demeye başladılar, PKK’nın sabotajlarla yaktığı ormanlara devlet tüm gücüyle müdahale ederken ‘Help Turkey’ diye tag açanlar; İstanbul’da doğal bir afette, baş sorumlu rakı balık keyfinde tedbirleri ihmal ettiği için yolda mahsur kalıp yardım isteyen on binlerce İstanbulluya troll demişler, yazık!” ifadeleri dikkat çekti.