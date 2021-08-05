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Gündem 'Help Turkey' paylaşımları ile ilgili savcılık harekete geçti!
Gündem

'Help Turkey' paylaşımları ile ilgili savcılık harekete geçti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:32:00 -
'Help Turkey' paylaşımları ile ilgili savcılık harekete geçti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı

"Suç unsuru tespit edilen paylaşımlara soruşturma"

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re’sen soruşturma başlatıldı." denildi.

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