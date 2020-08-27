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Gündem Helikopterler ve hücumbotları Akdeniz'de
Gündem

Helikopterler ve hücumbotları Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:39:00 -
Helikopterler ve hücumbotları Akdeniz'de

Türkiye, Yunanistan’ı Ege ve Akdeniz’deki provokasyonları ve masa başı oyunlarına rağmen bölgedeki meşru faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık, Ege ve Akdeniz’deki müşterek eğitimlere devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Taarruz helikopterlerimiz ve hücumbotlarımız ile Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir’ ifadelerine yer verildi.

Yunanistan’dan skandal karar

Bölgede büyük bir krize neden olacak hamleler yaparak adeta kaşınan Yunanistan’da Parlamento, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile yapılan sözde deniz yetki sınırılandırma anlaşmasını onayladı. Hükümsüz anlaşmaya Mısır’daki halkın büyük bir bölümü de karşı çıkıyor.

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