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Helikopteri çalıştırmaya çalışırken feci ölüm: Kafası koptu!

ABD'nin Florida Eyaleti'nde, helikopteri çalıştırmaya çalışan 2 kişiden biri kafası koparak feci şekilde can verdi.

11 Ocak 2019 Cuma 20:08
Helikopteri çalıştırmaya çalışırken feci ölüm: Kafası koptu!

WFLA televizyonunun haberine göre, olay dün Hernando ilçesinde meydana geldi.

Polise ifade veren bir kişi, ölen adamla birlikte helikopterin motorunu çalıştırırlarken bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın aniden sarsıldığını ve yan düştüğünü, tam o anda pervanenin de adamın kafasını kopardığını anlattı.

Talihsiz adam olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şerif Al Nienhuis, "Açıkçası biraz sıra dışı olan bir ölüm ve tüm cevapları aldığımızdan emin olmak istiyoruz" diye açıkladı.

Ölenin 62 yaşındaki Salvatore Disi olduğu aktarıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:08
  1. Hernando
  2. Salvatore Disi
  3. helikopter

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