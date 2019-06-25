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Helikopter müdahale ediyor! Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de Madra Dağı eteklerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesi sonucu 3 saat sonra kontrol altına alındı.

25 Haziran 2019 Salı 15:26
Helikopter müdahale ediyor! Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

Yerleşim yerleri civarında etkili oldu

İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Edremit Orman İşletmesi ekipleri yangına karadan ve helikopterle havadan müdahalede bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

3 saat sonra kontrol altına alındı

Örtü yangını olarak başlayan alevleri söndürme çalışmalarına Edremit ve Balıkesir'de konuşlu iki helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 25 yangın işçisi ve 6 teknik personel katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 5 hektar bozuk kızılçam ormanı ile 5 hektar alandaki zeytin bahçesinde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:26
  1. Madra Dağı
  2. makilik alan
  3. Balıkesir'in Havran ilçesi
  4. yangın
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  7. Edremit Orman İşletmesi

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