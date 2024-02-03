Helikopter ambulans 86 yaşındaki hasta için havalandı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde rahatsızlanan 86 yaşındaki kadın hasta için helikopter ambulans gönderildi.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde rahatsızlanan 86 yaşındaki kadın hasta için helikopter ambulans gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Pütürge’nin Taşbaşı Mahallesi 'nde ikamet eden ve kronik böbrek yetmezliği hastası 86 yaşındaki Huriye Yıldız rahatsızlandı. Sağlık durumu kötüleşen Yıldız, Pütürge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın için 112’den helikopter ambulans talebinde bulunuldu.
Pütürge Futbol Sahası'na inen ambulans helikoptere alınan Yıldız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. (İLKHA)