  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Helicobacter Pylori nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?
Sağlık

Helicobacter Pylori nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Ciddi mide hastalıklarına yol açabilen helicobacter pylori, çok yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, bu rahatsızlığın mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylemektedir. Aksi takdirde ciddi hastalıklara ve ölüme yol açabilir. Peki helicobacter pylori mikrobu nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 05:42:00 -
Helicobacter Pylori nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Helicobacter pylori, gastrit ve ülser hastalıklarının yanı sıra birçok ciddi hastalığa yol açabilen rahatsızlıktır. Toplumda çok sık görülen, mide mikrobu olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, çok yaygın görülmektedir. Uzmanlar, bu rahatsızlığın mutlaka dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde ölüme bile yol açabileceğini söylemektedir.

Mide zarında yaşayan bu mikrop türü, dünya üzerinde neredeyse her 4 insandan 3'ünde görülür. Gelişmemiş ülkelerde daha yaygındır. Erken tedavi edilmediğinde mide kanamasına ve akabinde ölümlere yol açabilmektedir. Çoğu insanda belirti göstermese de ilerleyen zamanlarda ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir. Peki helicobacter pylori hangi belirtilerle ortaya çıkar? Hangi hastalıklara yol açar? İşte detaylar...

Helicobacter pylori belirtileri

Helicobacter pylori, çoğu insanda belirti göstermez. Ancak görülen en yaygın belirtileri şunlardır:

- Şiddetli karın ağrısı
- Yemek yemede zorlanma
- Şişkinlik veya hazımsızlık
- Sürekli mide bulantısı veya kusma
- Mide kasılması
- Hızlı kilo kaybı
- Cilt renginde solukluk
- Baş dönmesi
- Sürekli düşük tansiyon

Yol açtığı hastalıklar

- Ülser
- Mide kanseri
- Lenfoma
- Gastrit

Teşhisi ve tedavisi

Helicobacter Pylori'nin erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Teşhisi için endoskopi uygulaması ile midenin yüzeyi incelenebilir. Diğer bir yöntem de kan testidir. Bu yöntemle antikor sayısına da bakılır.

Helicobacter pylori hastalarına öncelikle antibiyotik ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca mide duvarını koruyan ilaçlar da verilir. Tüm bunların yanı sıra uzmanlar, başta domates olmak üzere mideye iyi gelen besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. Mideye iyi gelen besinler, mikrobun çoğalmasını önlemektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Youtube kanalı açtığını duyurdu.

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

The Times Of İsrail gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na mutlaka dahil edilmesi gerektiğini yazdı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay