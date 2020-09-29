Helicobacter Pylori nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Helicobacter pylori, gastrit ve ülser hastalıklarının yanı sıra birçok ciddi hastalığa yol açabilen rahatsızlıktır. Toplumda çok sık görülen, mide mikrobu olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, çok yaygın görülmektedir. Uzmanlar, bu rahatsızlığın mutlaka dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde ölüme bile yol açabileceğini söylemektedir.

Mide zarında yaşayan bu mikrop türü, dünya üzerinde neredeyse her 4 insandan 3'ünde görülür. Gelişmemiş ülkelerde daha yaygındır. Erken tedavi edilmediğinde mide kanamasına ve akabinde ölümlere yol açabilmektedir. Çoğu insanda belirti göstermese de ilerleyen zamanlarda ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir. Peki helicobacter pylori hangi belirtilerle ortaya çıkar? Hangi hastalıklara yol açar? İşte detaylar...

Helicobacter pylori belirtileri

Helicobacter pylori, çoğu insanda belirti göstermez. Ancak görülen en yaygın belirtileri şunlardır:

- Şiddetli karın ağrısı

- Yemek yemede zorlanma

- Şişkinlik veya hazımsızlık

- Sürekli mide bulantısı veya kusma

- Mide kasılması

- Hızlı kilo kaybı

- Cilt renginde solukluk

- Baş dönmesi

- Sürekli düşük tansiyon

Yol açtığı hastalıklar

- Ülser

- Mide kanseri

- Lenfoma

- Gastrit

Teşhisi ve tedavisi

Helicobacter Pylori'nin erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Teşhisi için endoskopi uygulaması ile midenin yüzeyi incelenebilir. Diğer bir yöntem de kan testidir. Bu yöntemle antikor sayısına da bakılır.

Helicobacter pylori hastalarına öncelikle antibiyotik ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca mide duvarını koruyan ilaçlar da verilir. Tüm bunların yanı sıra uzmanlar, başta domates olmak üzere mideye iyi gelen besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. Mideye iyi gelen besinler, mikrobun çoğalmasını önlemektedir.