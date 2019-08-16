0553 313 94 23

Helezon makinesine elini kaptıran talihsiz kadını itfaiye kurtardı

Çorum’da nohut yüklemesi yaptığı esnada elini helezon makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:28
Helezon makinesine elini kaptıran talihsiz kadını itfaiye kurtardı

Çorum’da nohut yüklemesi yaptığı esnada elini helezon makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı.


Olay, sabah saatlerinde Tarhan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur G.(38), helezonla nohut yüklemesi yaptığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu elini makineye kaptırdı. Kazayı fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine Çorum Belediyesi Kaza Kırım Ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışmayla parçalanan eli makineden kurtarılan Öznur G., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı
    1. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    2. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    3. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    4. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    5. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    6. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    7. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    8. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    9. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. İzne gelen askerin acı ölümü
    12. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    13. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    14. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    15. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    16. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    17. Helezon makinesine elini kaptıran..
    18. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    19. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    20. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    21. Bomba iddia! Mesut Özil'in yeni adresi..
    22. TİRE TOKİ 3 etap 529 adet konutları..
    23. Başkan Özlü “Yatay şehirleşmeye önem..
    24. Emir Vatansever Dünya Şampiyonası’nda
    25. Manisa’da imece usulü kısır düğünü
    26. Atar,"Geleceğimizi hep birlikte inşa..
    27. Doğa Koleji’nden sosyal medya..
    28. Fethiye’ye demirleyen mega yata 1..
    29. Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı
    30. Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler