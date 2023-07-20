Hele şükür... İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleriyle ilgili talimat geldi!

Kamu sağlığı ve kamu güvenliği sorununa dönüşen başı boş sokak köpekleri için harekete geçildi. İstanbul’da göreve başlayan Vali Davut Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan Belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları vatandaşların ağır yaralanmaları ya da ölümleriyle Türkiye’de gündemden düşmüyor.

Sahipleri tarafından sokağa terkedilen ya da kısırlaştırmanın yeterli olmamasıyla kontrolsüzce çoğalan sokak köpeklerinin oluşturduğu tehdit gittikçe artıyor.

Vali Gül'den kaymakamlıklara ve belediyelere uyarı: İvedilikle harekete geçin

5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Haziran’da İstanbul'da göreve başladı. Vatandaşların ‘sokak köpeklerini toplayın’ çağrılarına kayıtsız kalmayan Gül, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi.

'Kısırlaştırın, aşılayın, rehabilite edin'

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

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