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Kadın - Aile Helatiye Nasıl Yapılır?
Kadın - Aile

Helatiye Nasıl Yapılır?

Osmanlı'da günümüze kadar ulaşan lezzetli Helatiye tatlısı nasıl yapılır bir göz atalım.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:31:00 - 2021-09-12 21:37:18
Helatiye Nasıl Yapılır?

Osmanlı'da günümüze kadar ulaşan lezzetli Helatiye tatlısı nasıl yapılır bir göz atalım.

Malzemeler

Muhallebi için

  • 1+ 1/2 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 parça damla sakızı

Şerbeti için

  • 4 su bardağı su
  • 3.5 su bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı gül suyu
  • 1 çay bardağı nar tanesi
  • 1 çay bardağı soyulmuş badem
  • 2/3 çay bardağı soyulmuş antep fıstığı
  • 1 çay bardağı doğranmış kuru kayısı 

Nasıl Yapılır?

Şerbet için şeker, su ve gül suyunu tencereye alın ve orta ateşte kaynatın. Soğumaya bırakın.

Süt, şeker ve damla sakızını tencereye alıp kaynamaya bırakın. Nişasta ve suyu iyice karıştırıp ince ince süte ekleyin ve muhallebi kıvamında pişirin.

Karışımı su ile ıslatılmış kare bir kabın içerisine yayın. 2 saat buzdolabında beklettikten sonra küp şeklinde doğrayın. Servis kaplarına şurubu paylaştırın.

Küp doğranmış muhallebi, kayısı, nar, badem ve fıstık ekleyip hafif karıştırın ve servis yapın. İsteğe göre buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.

 

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