“Helallik endişesi” katkı maddelerinde

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, marketlerden alınan gıdaların yüzde 90’ının paketli olduğunu ve üretiminde katkı maddelerinin kullanıldığını belirterek, “Gıda katkı maddelerinde ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkı maddelerinin, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Gültekin, yaptığı açıklamada, toplumdaki helal gıda algısının sadece helal kesilmiş etten ibaret gibi yanlış bir algı olduğunu fakat bu konunun dar kalıplarla ele alınacak kadar basit olmadığını söyledi.

HELAL HAYAT GENİŞ KONU

Helal hayatın, helal gıdayı da kapsayacak şekilde geniş bir konu olduğuna işaret eden Gültekin, helal gıdanın, inanca uygun olarak yasaklanmış katkı maddeleri ve üretim süreçlerini içermemesi gerektiğini vurguladı. Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın yıllara gelindiğinde artık dünya globalleşti. Konu sadece et değil, birçok hazır gıda tüketiyoruz. Marketlerden aldığımız gıdaların neredeyse yüzde 90’ı hazır paketli. Bunların üretiminde gıda katkı maddeleri kullanılıyor. Gıda katkı maddelerinde ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkı maddelerinin, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor.”

Prof. Dr. Gültekin, gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin bir kısmının hayvani kaynaklardan elde edildiği bilgisini vererek, helal olmayan bir hayvandan elde edilen katkı maddesinin kullanıldığı bir gıdanın, İslam inancına göre tüketilmesinin uygun olmadığını söyledi.

DOMUZ YAĞI KATKISI

Özellikle domuz yağından elde edilen katkı maddeleri konusunda fıkıh uzmanlarının çok hassas olduklarını ve ne kadar kimyasal süreçlerden geçerse geçsin helal olarak kabul edilmediğini hatırlatan Gültekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Maalesef ülkemizde kullanılan hayvani kaynaklı katkı maddelerinin neredeyse tamamı yurt dışından ithal geliyor. Yurt dışında da bir helal endişesi yok. Üreticilerin çoğu zaten Müslüman değil. Dolayısıyla en ucuz malzemeden üretebilirler. Yağlardan elde edilen katkı maddesi mesela emülgatörler, eğer bir pamuk, palm ya da ayçiçek gibi bitkisel yağlardan elde edildiyse bir sorun yok ancak hayvani bir kaynak, mesela domuz yağından elde edildiyse o zaman sorun oluyor. Emülgatör, yağ ve su bazlı maddelerin homojen karışmasını sağlayan ve çok yaygın bir ürün grubunda kullanılan katkı maddesidir. Hazır çorbalardan, ekmeklerden, keklerden, gazozlara kadar birçok gıda ürününde bunlar kullanılıyor. Özellikle pastacılık ürünlerinde kullanılan birçok hammaddede kullanılıyor. Bu da ciddi bir endişeyi beraberinde getiriyor. Çünkü emülgatörler dışarıdan geliyor, hayvani kaynaklı ve helal endişesi olmayan kişiler tarafından üretiliyor. Bununla ilgili kanuni bir zorunluluk ve denetim yok. Bu konuda eğer bir hassasiyetiniz varsa, ciddi bir endişe taşıyorsunuz.”

Dünyada helal sertifika sisteminin 59 yıldır uygulandığını ve özellikle azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerine göre geliştirdikleri sistemle ürünleri inceleyerek inançlarına uygun olan gıdaların üzerine helal logosu yapıştırdıklarını belirten Prof. Dr. Fatih Gültekin, Yahudi hahamlarının da bir ürünün üretim aşamalarını inceleyerek kendi inançlarına uygun olanlara ‘koşer’ sertifikası verdiklerini anlattı.