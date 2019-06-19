0553 313 94 23

Helal ve tayyib tüm sektörler İstanbul’da buluşuyor

GİMDES Başkanı Dr.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Helal ve tayyib tüm sektörler İstanbul’da buluşuyor

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Eylül ayında gerçekleştirilecek fuara ilişkin, “Yüzlerce firmamızda üretilen, 15 bin çeşit ürünün sergileneceği 7. Helal ve Tayyib Ürün ve Hizmet Fuarı ve fuarın son gününde, 7 Eylül’de, aynı çatı altında sektörümüzle ilgili, önemli konuları görüşüp tartışacağı 11. Helal ve Tayyib Konferans etkinliklerimiz inanıyoruz ki İslam ümmetine ve dünya insanlarına önemli bir kilometre taşı olacaktır” dedi.


4-7 Eylül’de gerçekleştirilecek Uluslararası FOOD İstanbul Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, fuara katılan firmaların zirve yapacağını söyledi.


“Önde gelen kuruluşların destekleri bu fuarda”


Bu etkinliğin önemli bir kilometre taşı olacağına dikkat çeken Büyüközer, “4-7 Eylül Uluslararası FOOD İstanbul Fuarı’nda gerçekleştirilecektir. 100’lerce firmamızda üretilen, 15 bin çeşit ürünün sergileneceği 7. Helal ve Tayyib Ürün ve Hizmet Fuarı ve fuarın son gününde, 7 Eylül’de, aynı çatı altında sektörümüzle ilgili, önemli konuları görüşüp tartışacağı 11. Helal ve Tayyib Konferans etkinliklerimiz inanıyoruz ki İslam ümmetine ve dünya insanlarına önemli bir kilometre taşı olacaktır” ifadelerini kullandı.


“Bu fuar ile yurt dışı bağlantıları rahatça kurabilirsiniz”


Son yıllardaki döviz kurlarının dalgalanması ile piyasada oluşan havadan bahseden Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Bu fuar ile firmalarımız rahatlıkla yurt dışı bağlantıları kurarak istedikleri ihracat seviyesine ulaşabilir. Bir başka ifadeyle ihracatta ileri doğru atılan her adımın on binlerce, yüz binlerce istihdam olarak ülkemize katkısını görüyoruz, göreceğiz“ dedi.


“3.8 trilyon dolarlık helal pazarı gerçekleştirilecek”


Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur dünya başkenti İstanbul inanıyoruz, sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan bir moderniteye mahkûm edilmiş. İslam ümmeti artık kendi modernitesini, kaybettiği Helallerini bulmanın mutluluğunu yaşıyor. 3.8 trilyon dolarlık Helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, satıcımız, tüketicimiz ve kamu kurumlarımız güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşuyoruz” diye konuştu.


“Aralarında uzman 16 konuşmacı ve güncel konular”


Konularında uzman 16 konuşmacının konferansa katılım sağlayacağını ifade eden Dr. Büyüközer, “11. Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansına Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Almanya’dan, Rusya’dan, Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Türkiye’den konularında uzman 16 konuşmacı 07 Eylül 2019 gününde fuar alanı 5.Hall’de sunumlarını gerçekleştirecektir. Konuşmacılar;


Dijital platformlarda ve medyada helal sertifika gerekli midir?helal ve tayyib yaşam sisteminde insan kaynaklarını geliştirmede eğitim sisteminin önemi, helal güvence sisteminin bir ögesi olarak helal ve tayyib kalite yönetimi sistemi, helal ve tayyib sertifikalamada akreditasyon, helal ürün ve helal sertifikalamanın geleceği konuları üzerinde tebliğlerini sunacaklardır. Helal ve tayyip sertifikalama zirve yapmak isteyen sertifikalı firmalarımızı fuara bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı
    1. Akaryakıt istasyonunda garip patlama:..
    2. Trump duyurdu! Milyonlarcası..
    3. "Hayalim 13'üncü Master Penman olmak"
    4. (Özel) Türkiye’nin en büyük ıhlamur..
    5. İBB İSMEK’ten büyük atılım
    6. Marmaris’te çocuklara sportif yetenek..
    7. (Özel haber) Adil Gevrek: “Sergen..
    8. TOBB ETÜ’de iş alanında fırsat eşitliği
    9. Ankara’da servis aracı devrildi: 15..
    10. "İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz"
    11. Türkiye doğal gaz ithalatında dünya..
    12. "Mursi'yi ölüme terk ettiler"
    13. Sabancı Üniversitesi’nde son ders bu..
    14. "Şiirinden ozanlık akan şair: Cahit..
    15. Suç makinesi Alanya’da yakayı ele verdi
    16. (Özel haber) Serhat Pekmezci: "120’ye..
    17. ATO sektör sorunlarını mercek altına..
    18. Tecrübeli adaylar daha seçici davranacak
    19. Karaciğer sağlığını korumak için..
    20. Yazın öne çıkan elbiseleri Beymen..
    21. Baklava kutularında uyuşturucu
    22. Afet ve acil durumlar için 15 bin 670..
    23. Karabük, Karaman ve Niğdeli gençler 7..
    24. Akdeniz’de 270 litre kaçak alkol ele..
    25. Aydın’da kuvvetli sağanak yağış..
    26. Ticaret Bakanı Pekcan müjdeyi verdi!..
    27. Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete..
    28. İzmir’de 44 göçmen yakalandı
    29. Halk otobüslerine dadanan yankesici..
    30. Kulu’da İlçe Müdürlüğü Kurulu..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz