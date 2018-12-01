"Helal turizm pazarı 220 milyar dolara ulaşacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Müslüman nüfusun 2020'de 2,2 milyara ulaşacağını belirterek, "Müslüman turistlerin talepleri helal turizmin önemini artırıyor. Büyüyen Müslüman seyahat sektörü 2020'de 156 milyon Müslüman turiste ve 220 milyar dolarlık helal turizm pazarına ulaşacak." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde üçünü gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında düzenlenen Helal Turizm panelinde konuşan Şan, İstanbul'un Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında, medeniyetlerin mirasını taşıyan, imparatorluklara ev sahipliği yapmış, geçmişi tanığı ve geleceğin metropolü olduğunu söyledi.

Helal turizm kavramının, dünyada sayısı hızla artan Müslüman turist pazarının turistik ihtiyaçlarının fark edilmesi ve bu hassasiyetlere yönelik ürün ve hizmet geliştirilmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Şan, helal turizm kavramının, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına oluşturulan ürün ve hizmetlerin İslami öğretilere ve ilkelere göre gerçekleştirildiği turizm türünü ifade ettiğini anlattı.

Şan, helal turizmde amacın, Müslüman turistlerin inançları ve dini kuralları bir bütün halinde talep eden tüketiciye sunmak odluğunu bildirdi.

Gelecek yıllarda Müslüman turist sayısı artacağı için helal turizm pazarının gelişeceğini dile getiren Şan, Müslümanlar için helal ürün helal hizmet ve helal süreçlere ilişkin olarak dünyada gelişen bir algı ve talep görüldüğünü söyledi.





- "2020'de Müslüman nüfus 2,2 milyara ulaşacak"





Şan, helal turizmin son yollarda çok büyük önem kazandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya genelinde artan Müslüman nüfusun 2020 yılında 2,2 milyara ulaşması ve toplam nüfus içerisinde ki payının yüzde 26 olması bekleniyor. Müslüman turistlerin talepleri helal turizmin önemini artırıyor. Büyüyen Müslüman seyahat sektörü 2020'de 156 milyon Müslüman turiste ve 220 milyar dolarlık helal turizm pazarına ulaşacak. Bu durum turizm gelirlerini artırmak isteyen Müslüman ülkelerin helal turizm konusunda kapsamlı çalışma yapmasını sağlıyor. Türkiye ve İstanbul'da bu pastan payını almalı. Biz, bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz."

Şan, Türkiye'nin, helal turizm pazarına yatırım yapan ve bu pazarda hızla gelişen Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerle rekabetinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.





- "Türkiye, Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği 4 ülkeden birisi"





Şan, helal konsepti ile hizmet veren konaklama işletmelerinin İslam dininin emir ve yasakları konusunda hassas olmaları, bu emir ve yasaklara uygun olarak tasarlanmış olmaları, yiyecek ve içecek sunumlarını hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapmaları, alkol ve yasaklanmış ürünlerinin yapılmaması, kadın ve erkek faaliyet alanlarının biribirinden bağımsız olması ve ibadet edebilme imkanı sağlayan işletmeler olmasının beklendiğini anlattı.

Türkiye'nin turizm alanında 40 yılı aşkın tecrübesi ile dünya standartlarında hizmet verdiğini dile getiren Şan, dünyanın en çok turist çeken ve turizm geliri elde eden ülkeleri arasında olduğunu söyledi.

Şan, geçen yıl Master Card Crescent Rating'in yaptığı araştırmaya göre Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği 4 ülkenin Malezya, Birleşik Arap emirlikleri, Endonezya ve Türkiye olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Suudi Arabistan'dan sonra en fazla Müslüman turist ağırlayan ikinci ülke olduğu bilgisini veren Şan, "Hatta, hac ve umre ibadetini yapmak için Suudi Arabistan'a gidenleri saymazsak Türkiye bu alanda birincidir." dedi.

Şan, Türkiye'nin turizmdeki ziyaretçilere sunduğu fırsatlardan bahsederek, vize ve erişim kolaylığının, her bütçeye hitap eden tatil olanağının, helal gıda ve otel imkanlarının, bunlarıdan bazıları olduğunu söyledi.

Konuşmasında İstanbul'da Müslüman ziyaretçilere yönelik tarihi, turistik yerlerden ve sosyal alanlardan bahseden Şan, şehirde kutlanan dini gün ve bayramları değerlendirirken İstanbul'un aynı zamanda helal lezzet şehri olduğunu dile getiren Şan, şehrin öne çıkan helal gıda ürünlerini anlattı.

Panelde Maldivler, Singapur ve Endonezya'dan gelen bazı üniversite, şirket ve dernek yetkilileri de ülkelerindeki helal turizm potansiyelinden bahsetti.