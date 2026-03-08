Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi
Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, soykırım altında nefes almaya çalışan Gazze'de iftar verdi.
İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de Filistinliler, iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesini sürdürüyor. Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor. Ülke genelinde vatandaşlar, bazı ünlü isimler, siyasiler ve iş adamları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.
Bu isimlerden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe'de forma giyen hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de çadırlarda yaşayan binlerce soykırım mağdurlarına iftar sofrası kurdu.
Kalpten Gazze'ye Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarının aralıksız devam edeceği açıklandı.
