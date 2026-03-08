  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi
Gündem

Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, soykırım altında nefes almaya çalışan Gazze'de iftar verdi.

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de Filistinliler, iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesini sürdürüyor. Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor. Ülke genelinde vatandaşlar, bazı ünlü isimler, siyasiler ve iş adamları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

Bu isimlerden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe'de forma giyen hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de çadırlarda yaşayan binlerce soykırım mağdurlarına iftar sofrası kurdu.

Kalpten Gazze'ye Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarının aralıksız devam edeceği açıklandı.

Gündem

"Bize ne Gazze'den diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail açıklaması!

Dünya

Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi

Dünya

Yahudiler Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti!

Gündem

Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!

