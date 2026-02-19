  • İSTANBUL
Helal olsun: Temizlik işçisinin asil davranışı yürekleri ısıttı!
Helal olsun: Temizlik işçisinin asil davranışı yürekleri ısıttı!

Helal olsun: Temizlik işçisinin asil davranışı yürekleri ısıttı!

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde çevre düzenlemesi yapan belediye işçisi Rıdvan Özçelikoğlu, rüzgarın etkisiyle savrularak çalılıklara takılan şanlı Türk bayrağını fark edince işini gücünü bırakıp yardıma koştu. Bayrağımızın yerde kalmasına gönlü razı olmayan duyarlı işçi, kutsal emaneti takıldığı yerden özenle çıkarıp tozlanmasın diye göğsünde muhafaza ederek mesaisine devam etti.

Düzce'de park ve bahçelerde çalışan bir temizlik işçisi, rüzgarda uçarak çalılıklara takılan Türk bayrağını bulunduğu yerden özenle alarak göğsünde muhafaza etti.

Bahçeşehir bölgesindeki yeşil alanlarda ağaç budama ve çevre düzenlemesi yapan Rıdvan Özçelikoğlu, mesaisi sırasında çalılıkların arasına takılmış bir Türk bayrağı fark etti. Kentte son günlerde etkili olan sert rüzgar nedeniyle savrulduğu tahmin edilen bayrağı bulunduğu yerden çıkaran Özçelikoğlu, zarar görmemesi ve kirlenmemesi için göğsüne koyarak mesaisine devam etti. Temizlik işçisinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

"Yıkadım ve evime astım"

Bölgede rutin bahçe düzenlemesi ve çit tamiri işlerini yürüttüklerini belirten Özçelikoğlu, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının kendileri için en kutsal değer olduğunu vurguladı. Özçelikoğlu, "Bayrağımız için canımızı veririz. Bende çalışırken bayrağı buldum, yıkadım ve evime astım" dedi.

