Helal olsun: Temizlik işçisinin asil davranışı yürekleri ısıttı!

Düzce'de park ve bahçelerde çalışan bir temizlik işçisi, rüzgarda uçarak çalılıklara takılan Türk bayrağını bulunduğu yerden özenle alarak göğsünde muhafaza etti.

Bahçeşehir bölgesindeki yeşil alanlarda ağaç budama ve çevre düzenlemesi yapan Rıdvan Özçelikoğlu, mesaisi sırasında çalılıkların arasına takılmış bir Türk bayrağı fark etti. Kentte son günlerde etkili olan sert rüzgar nedeniyle savrulduğu tahmin edilen bayrağı bulunduğu yerden çıkaran Özçelikoğlu, zarar görmemesi ve kirlenmemesi için göğsüne koyarak mesaisine devam etti. Temizlik işçisinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

"Yıkadım ve evime astım"

Bölgede rutin bahçe düzenlemesi ve çit tamiri işlerini yürüttüklerini belirten Özçelikoğlu, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının kendileri için en kutsal değer olduğunu vurguladı. Özçelikoğlu, "Bayrağımız için canımızı veririz. Bende çalışırken bayrağı buldum, yıkadım ve evime astım" dedi.