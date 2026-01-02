Helal olsun size: -30 derecede cuma namazı kıldılar!

Kış mevsiminin en yoğun hissedildiği illerden biri olan Sivas’ta cuma namazını kılmak isteyenler dondurucu soğuğa aldırış etmedi.

Kale camisinde cami içerisine sığmayan cemaat namazı dışarıda kıldı.

Namaz sırasında termometrelerin -10 dereceyi gösterdiği görüldü.

"DİNİMİZ İSLAM VE DİNİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Cuma namazını dışarıda kılan Eren Karakaya, sıcaklığın eksi 30 derece de olsa namazını terk etmeyeceğini dile getirip, şöyle konuştu:

“Dinimiz İslam ve dini görevimizi yerine getiriyoruz. Hava isterse -30 derece olsun, soğuk olmasının bir önemi yok. Zamanımız yoktu ya kılacaktık ya kılamayacaktık ama burada vazifemizi yerine getirmemiz önemli olan, havanın bir önemi yok.”