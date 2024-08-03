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Gündem Helal olsun! Savcı Sayan'dan örnek Gazze tavrı
Gündem

Helal olsun! Savcı Sayan'dan örnek Gazze tavrı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 10:30:00 - 2024-08-03 11:11:37
Helal olsun! Savcı Sayan'dan örnek Gazze tavrı

Ağrı eski Belediye Başkanı ve siyasetçi Savcı Sayan Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

2007 yılından bu yana Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Siyasetçi Savcı Sayan ilk andan itibaren Filistin halkının yanında olduğunu ifade ederek işgalci İsrail’i lanetledi.

İyilik Vakfı üzerinden Gazzelilere ulaşan Savcı Sayan sıcak yemek yardımında bulundu.

Yardımla ilgili konuşan yardım dağıtım merkezi yetkilisi, “İsrail acımasız saldırılarına Gazze Şeridinde devam ediyor. Bugün Savcı Sayan adına yerlerinden edilen halkımızın acılarını hafifletmek için çeşitli yemekler hazırlıyoruz. Sayın Savcı Sayan, Allah sizi en güzel mükafatla ödüllendirsin” dedi.
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