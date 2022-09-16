Helal olsun sana Taha Akgül!
Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.
Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.
Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.
Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.
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