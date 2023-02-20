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Gündem Helal olsun sana Sinan Akçıl! Hakikaten adamın dibisin
Gündem

Helal olsun sana Sinan Akçıl! Hakikaten adamın dibisin

Şarkıcı Sinan Akçıl, deprem sonrası ziyaret ettiği Hatay ve Osmaniye’de gördüklerinden etkilenip Elini Uzat isimli duygusal bir şarkı yaptı. Şarkının telif geliriyle 20 depremzede çocuğa üniversiteyi bitirene kadar eğitim bursu verilecek

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:23:00 -
Helal olsun sana Sinan Akçıl! Hakikaten adamın dibisin

Şarkıcı Sinan Akçıl, yaşanan deprem felaketi sonrası Hatay ve Osmaniye'ye koşmuştu. Burada depremzedeler ve gönüllülerle bir araya gelen sanatçı, "Çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum.

Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi. Enkazdan bir kişiyi çıkardıklarında yaşanan duygu yoğunluğuna; askerin, polisin, kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarılarak ağladıkları ana şahit oldum. Dünyanın neresinde olursa olsun çok zor başa çıkılacak bir durum.

Bunu görerek yorum yapmak gerekiyor. Herkes elinden gelenin 10 kat fazlasını yapıyor" demişti. Sanatçı, yaşadıkları sonrası 'Elini Uzat' isimli bir şarkı yaptı. Akçıl ve Milad'ın düet yaptığı şarkının her dinlemesinde 1 lira depremzedelere aktarılacak. Akçıl, "Amacımız 20 depremzede çocuğumuza üniversite bitene kadar eğitim desteği vermek. Bu şarkı 10 milyon kez dinlenirse 10 milyon gelir bekliyoruz. Şarkının klibini ise orada kendi kameramla çektiğim görüntülerden yaptık" dedi.

 
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