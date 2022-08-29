Helal olsun sana Sadio Mane! Almanlara büyük tokat...

İslamiyet'e gösterdiği hassasiyet ve mütevazılığıyla gönülleri fetheden Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, Alman kulübünün gelenekselleşen takım fotoğrafında eline bira almadı.



Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, mütevazılığıyla dünyada en çok saygıyı hak eden futbolcuların arasında geliyor.

Futbol camiasında diğer isimlerin aksine lüks hayat düşkünü olmayan Mane, ülkesi Senegal'e sürekli yardım yapıyor.

Yoksul halkı için yaptıkları saymakla bitmiyor

Memleketinde tüm vatandaşların hizmetinde olacak bir hastane inşa eden yıldız futbolcu, Liverpool'da kazandığı Carabao Cup zaferinin ardından takım arkadaşları sevinirken, eline seccadesini alarak namazını kılmaya gitti.

"Din benim için çok önemli, bu nedenle alkole dokunmayacağım"

Daha önce yaptığı açıklamalarda İslamiyet'in kendisi için çok önemli olduğu söyleyen Mane, “Din benim için çok önemli. Senegal'in yüzde 90'ı Müslüman'dır. Dinimin kurallarına uyuyorum. Günde 5 vakit namaz kılıyorum ve diğer kuralları da yaşamımda uyguluyorum. Bu nedenle alkole dokunmayacağım. İslam'ın kurallarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Birayı eline almadı

Mane, bu kez de Bayern Münih'in gelenekselleşen biralı takım fotoğrafı için takım arkadaşlarıyla birlikte kameranın karşısına geçti.

İslamiyet'e verdiği önemle bilinen Mane, takım arkadaşlarının aksine birayı tutmadı.

Mane'nin inancına saygılı bu davranışı büyük takdir topladı.