Helal olsun sana Erdoğan! Birileri çok fena kuduracak

Tayyip Erdoğan'ın 2023'e hızlı girdiğini belirten Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidarına yönelik algıyı birkaç ay içerisinde tersine çevirirken, muhalefet darmadağın bir görüntü vermeye devam ediyor. 6'lı masanın adayı henüz belli olmadığı gibi birden fazla adayın çıkacağı yönünde inanılmaz bir bilgi kirliliği var" dedi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yılda altyapıda neler yapıldığını sanırım bilmeyen yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapındaki dev projeleri birer birer hayata geçirirken doğrudan halka dokunan icraatları da hiç unutmadı. Sabit gelirli vatandaşların kronikleşmiş sorunlarına birer birer çözüm bulundu. Tarihin en büyük toplu konut projesi, asgari ücrette rekor artış, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınması, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşturulması 2022 yılına damgasını vurdu.

2023'e saatler kala elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi. Dünyada büyük bir enerji krizi yaşanırken Türkiye'de böyle bir indirime gidilmesi Reuters haber ajansını bile şaşırttı.

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e, Cumhuriyet'in 100. yılına, yani Türkiye Yüzyılı'na hızlı girdi. Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarına yönelik algıyı birkaç ay içerisinde tersine çevirirken, muhalefet darmadağın bir görüntü vermeye devam ediyor. 6'lı masanın adayı henüz belli olmadığı gibi birden fazla adayın çıkacağı yönünde inanılmaz bir bilgi kirliliği var.

Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhur İttifakı'nın ise toplumun sorunlarını çözdükçe motivasyonu daha da yükseliyor. Bu hız seçimlere kadar devam edecek gibi görünüyor."